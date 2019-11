Luce più "green" pronta ad illuminare Castelvenere In arrivo lavori di riammodernamento della pubblica illuminazione

Una luce più “green” pronta ad illuminare Castelvenere. Sono infatti in arrivo lavori di riammodernamento della rete di pubblica illuminazione castelvenerese. Ad annunciarlo è il sindaco Mario Scetta, che illustra le due fasi di interventi che si realizzeranno a breve. Il primo lotto prevede un finanziamento di 50mila euro, grazie al Decreto Legislativo 30 aprile 2019, numero 34; un secondo lotto prevederà, invece, una spesa di oltre 100mila euro.

«Il progetto - dichiara il primo cittadino castelvenerese - risponde ad una esigenza specifica di riqualificazione energetica dell’impianto di pubblica illuminazione, mediante la sostituzione degli attuali dispositivi illuminanti con apparecchi a Led di ultima generazione. Si procederà, contestualmente, alla messa a norma di quadri elettrici e alla risistemazione dei pali e dei plinti degradati».

Si tratta di importanti interventi che andranno a beneficiare in particolare sulle casse comunali. «Attualmente - illustra Scetta - l’intera rete comunale consta di 734 pali, di cui 200 già efficientati. Questa rete di illuminazione pubblica comporta, tra consumi di energia e manutenzione ordinaria e straordinaria, una spesa di 125mila euro annui. Troppi per un paese di 2.600 abitanti, che si estende su di una superficie di circa 15 chilometri quadrati. Gli interventi avranno come obiettivo non solo un risparmio di circa il 60% di energia, ma anche un “disinquinamento” luminoso, oltre a garantire un maggiore illuminamento e una più efficace messa in sicurezza dell’intera rete»