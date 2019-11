San Leucio: sindaco e assessore in Regione da Carlo Iannace Si è discusso di finanziamenti contro dissesto e per la viabilità e l'innovazione

l sindaco del Comune di San Leucio del Sannio, nonché componete del Consiglio dell’Area Sviluppo Industriale di Benevento (ASI) Nascenzio Iannace accompagnato dall’assessore del Comune di San Leucio con delega ai lavori pubblici Carmine Cavuoto sono stati in visita al Consiglio Regionale della Campania ed hanno incontrato il Consigliere Regionale Carlo Iannace (già sindaco dello stesso Comune).

L’incontro ha avuto come oggetto i possibili finanziamenti che il Comune di San Leucio del Sannio può attingere in materia di dissesto idrogeologico, bonifiche del territorio, viabilità, attività sportive e innovazione. L’incontro è stato anche occasione per fare il punto della situazione sui finanziamenti posti in essere dal Comune. Il Sindaco Nascenzio Iannace si è dichiarato soddisfatto della visita, ed ha apprezzato circa la possibilità di essere informato delle opportunità che la Regione Campania mette in campo per gli Enti locali.

Il Consigliere regionale Carlo Iannace ha dichiarato essere onorato della visita ricevuta, e ricorda che i Sindaci della Regione possono e devono confrontarsi con la Regione sulle problematiche che quotidianamente affrontano, in tal modo si possono avere scambi continui di idee sulle cose da fare e in tal modo, in tempo reale, è possibile conoscere la condizione dei territori.

Inoltre il Sindaco Iannace e l’assessore Cavuoto hanno avuto la possibilità di assistere al dibattito svolto in Consiglio Regionale sulla questione crisi industriale e nello specifico sulla crisi della Whirlpool che non poche difficoltà sta creando al tessuto produttivo della Campania.