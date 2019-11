"Quei cani randagi sono pericolosi, il Comune intervenga" FOTO | L'appello di alcuni cittadini di Pannarano: "Amiamo gli animali ma quel branco fa paura"

Sono almeno una dozzina i cani randagi e vaganti che stanno creando paura e preoccupazione nel centro di Pannarano. A lanciare l'allarme sono un gruppo di cittadini che più volte si sono recati al Comune per denunciare episodi e comportamenti degli animali pericolosi. “quando sono in gruppo ringhiano e ci abbaiano contro. A Pannarano non è possibile fare una passeggiata in tranquillità. Abbiamo paura che prima o dopo da qualche vicolo possano sbucare gli animali che vagano ormai da settimane in branco e abbaiano contro tutto e tutti. Auto rincorse al pari dei passanti che spesso sono stati costretti a trovare riparo all'interno di attività commerciali”.

I residenti oltre ad avvisare il Comune – a Pannarano i vigili urbani purtroppo non ci sono – in un'occasione sono stati costretti anche a chiamare il 112 per denunciare la situazione di pericolo. Ed è per questo che ora si rivolgono direttamente al primo cittadino per cercare una soluzione al problema che riguarda tante persone. “Noi tutti amiamo gli animali ma non è possibile – denunciano ancora i residenti - che qualcuno dia loro da mangiare e poi non li accudisce assumendosi le responsabilità previste dalla legge. Per questo chiediamo alla massima autorità cittadina di risolvere il problema prima che qualcuno venga morso da quegli animali fuori controllo”.