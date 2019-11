Serata di gala e solidarietà con gli chef per l'ambiente Al ristorante 'Samnium' l'evento a sostegno del progetto 'Rigeneriamo la Natura' di Legambiente

Gli chef per l'ambiente saranno di scena nel Sannio la prossima settimana per sostenere 'Legambiente' nell'ambito del progetto 'Rigeneriamo la Natura'. Ad ospitare l'evento sabato 23 novembre sarà la splendida cornice del ristorante 'Samnium' di Paolisi, in provincia di Benevento dove capitanati dall'Executive Chef, Luciano Vigliotti, gli chef per l'ambiente si ritroveranno insieme in cucina per una serata di beneficenza.

A loro il compito di conquistare il palato degli ospiti che aderiranno all'iniziativa a sostegno dell'ambiente e della natura. Le donazioni, infatti, andranno al progetto 'Rigeneriamo la natura' promosso da Legambiente. In cucina con lo chef Luciano Vigliotti si alterneranno Fabio Ciervo, Executive chef Eden “La Terrazza” Hotel Eden; Pasquale Rinaldo, Chef “Ristorante d’Amore” di Capri e volto noto della 'Prova del Cuoco'; Antonello Salzano, avvocato, Presidente Aci, Antonella Amodio giornalista esperta del panorama vitivinicolo della Campania e Sergio Scopetta, neurochirurgo e “neurochef”. Ad allietare la serata la band di Gianmarco Carroccia, artista, cantautore e musicista, ex allievo di Mogol e grande interprete delle canzoni di Lucio Battisti. Insomma tutto pronto ormai per un serata di gala tra stelle e solidarietà.