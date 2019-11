Piano protezione civile, dalla Regione via libera ai fondi Si tratta di un finanziamento di circa 15mila euro

"Dalla Regione Campania arriva il via libera ai fondi per la realizzazione del Piano di protezione civile". A comunicarlo l'Amministrazione comunale di Bonea che, in una nota, annuncia: "Con decreto dirigenziale della Regione Campania sono stati individuati i Comuni che potranno beneficiare dei contributi che saranno utili alla pianificazione dei Piani di protezione civile cittadini. Si tratta di documenti, che dovranno essere redatti da professionalità specifiche, che andranno ad individuare tutte le criticità che potrebbero verificarsi sul territorio cittadino nonché le strategie per fronteggiarle. Il Piano prossimo ad essere realizzato - viene spiegato dall'Ente comunale - andrà a prevedere, ad esempio, le varie vie di fuga, gli itinerari (diversificati a seconda della zona di residenza) che i cittadini dovranno seguire per raggiungere punti di ammassamento o, ancora, quelli di primo soccorso. Per la redazione del Piano è stata riconosciuto al Comune di Bonea una somma pari a 14.800 euro".

Soddisfatto il consigliere comunale delegato al settore, Alfonso Pecchillo che commenta: "Nell'ambito di una complessiva e generale azione di riqualificazione della nostra Comunità abbiamo deciso di investire con decisione sul rilancio del settore di Protezione civile. Stiamo provvedendo alla costituzione del gruppo e, allo stesso tempo, puntiamo a dare alla nostra realtà un adeguato Piano di Protezione civile. Accogliamo con soddisfazione questo ennesimo finanziamento”.