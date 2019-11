Domeniche dell'olio, in scena fino all'8 dicembre Domani di nuovo in piazza con degustazioni e animazione

Le Domeniche dell’Olio anziché lasciare, raddoppiano. A Cerreto Sannita la pioggia delle scorse settimane ha permesso lo svolgimento solo parziale di tre appuntamenti su quattro, e allora gli organizzatori, dal Comune alla struttura di supporto, hanno pensato bene di rilanciare aggiungendo altre due date al calendario. Le celebrazioni per il mese dedicato all’olio extravergine di oliva di qualità si sarebbero dovute concludere domenica scorsa 24 novembre con la consegna del “Cerro d’Oro”, ovvero il premio per il miglior olio sannita (l’edizione zero se l’è aggiudicata l’ortice di Masseria Frangiosa), ma si è invece deciso di prolungare la manifestazione fino all’8 dicembre sperando nella clemenza del tempo. Quindi domani si torna di nuovo tutti in piazza San Martino: stand enograstronomici, degustazioni, carrellate di prodotti tipici locali, frangitura in piazza, dimostrazioni pratiche, visite guidate al centro storico e ai frantoi, show cooking, animazione per bambini. Ce ne sarà ancora una volta per tutti i gusti, compreso un momento musicale di livello assoluto con la street band “QuattroperQuattro”, direttamente da Sant’Eramo in Colle (in provincia di Bari). Una formazione di ben 16 elementi che si esibirà all’aperto in una continua mescolanza di generi, dal funky al jazz, dal blues al soul adoperando ottoni (sassofoni di vario genere, trombe, flicorni, tromboni), tamburi e rullanti. Ci sarà dunque anche la possibilità di lasciarsi andare a ritmo di musica mentre si gusta o si acquista olio nuovo o si assaggia qualche prelibatezza tra le innumerevoli proposte delle aziende agricole presenti. Si comincia dalle 9.00 del mattino si prosegue fino al primo pomeriggio, ovvero fino a quando ci sarà luce naturale.