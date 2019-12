Domani si illumina l'albero dei selfie Tutto pronto per il Natale green di Paupisi

A Paupisi è tutto pronto per una mega manifestazione unica nel suo genere: l’Accensione dell’Albero dei Selfie con un suggestivo spettacolo piromusicale. La manifestazione si terrà domani (domenica 8 dicembre) in piazza IV Novembre dalle ore 20.

Ma la novità assoluta di quest’anno è stata quella di abbellire il paese con addobbi particolari. 80 abeti rossi insieme alle luminarie e al mega albero di 12 metri che renderanno magico il “Natale Green” a Paupisi. Un’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Paupisi in collaborazione con il Comune e le attività commerciali del paese che ha lo scopo di sensibilizzare e che tiene conto della salvaguardia del verde e del decoro cittadino.

L’intento è quello di trasformare il paese in una suggestiva galleria verde. Si tratta di 80 abeti naturali di circa tre metri alti, addobbati con le luci della festa e collocati in tutto il centro del paese. Gli abeti sono stati adottati dalle attività commerciali e saranno ripiantati nei giardini privati o in aiuole pubbliche dopo le festività natalizie.

L’atmosfera magica del Natale sarà arricchita, inoltre, dall’installazione della musica natalizia in filodiffusione che ogni sera porterà un’aria di festa in tutto il centro del paese. Dunque la sera dell’ Immacolata a Paupisi è attesa non solo dai paupisani ma anche dai cittadini dei paesi limitrofi che attendono in tanti il meraviglioso spettacolo di fuochi d’artificio e all’accensione dell’Albero dei Selfie.