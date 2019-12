A Santacroce si accende "l'Eco albero" "Simbolo dei principi di solidarietà, fratellenza ed ecosostenibilità"

Con il patrocinio della Provincia di Benevento, per la sesta edizione di “Mercatini a Palazzo” di Santa Croce del Sannio (BN), è in programma un evento particolare nella serata di domenica 15 dicembre 2019 alle ore 19.00, in piazza Roma: l’Accensione dell’Eco-Albero. Innanzitutto, non è il solito Albero di Natale e non è “un” solo Albero di Natale; è invece un simbolo ed emblema dei principi di solidarietà, di unione e fratellanza tra le comunità, di ecostenibilità. La cornice della manifestazione natalizia è il borgo di Santa Croce del Sannio ed i suoi palazzi storici che si animano grazie alla collaborazione dell' "Associazione culturale Giuseppe Maria Galanti", della Pro-loco e della Parrocchia Maria SS. Assunta. Il Palazzo Galanti, il Palazzo De Nigris, il Palazzo De Mariarosa, il Casino Damiani, il Palazzo Baronale, sede del Comune, sono visitabili per una ri-scoperta di tanta bellezza, storia, cultura e tradizioni. Tra gli eventi da segnalare, subito dopo l’Accensione dell’Eco-Albero nell'antico, suggestivo frantoio restaurato del Palazzo De Mariarosa, la partecipazione eccezionale dell'Agrichef narrante Emilio Pompeo, che diletterà tutti con la sua cucina e i suoi racconti.