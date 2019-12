Strabilianti... aperitivo in Lis, inclusione e condivisione L'appuntamento a San Giorgio del Sannio

“strABILIanti, il BELLO e il BUONO a portata di MANI, Talenti in crescita si presentano”, si è svolto oggi, per la prima volta, un particolarissimo aperitivo in LIS (Lingua dei Segni Italiana).

“strABILIanti” si è tenuto nel Circolo culturale ARCI “Il Bibliofilo” di San Giorgio del Sannio, in piazza Immacolata, 4.

L’evento è il risultato di una fruttuosa collaborazione fra l’Istituto Ipsar “Le Streghe” di Benevento, l’Ufficio per la Pastorale della Salute di Benevento, l’UNITALSI di San Giorgio del Sannio, le Suore della Piccola Missione per i Sordi, l’Ente Nazionale Sordi di Benevento e il Circolo Culturale ARCI il Bibliofilo di San Giorgio del Sannio. L’obiettivo comune è quello di favorire l’integrazione fra persone sorde e udenti creando occasioni di scambio in cui sperimentare la comunicazione. L’evento ha visto all’opera due giovanissimi ragazzi sordi, alunni dell'Ipsar le Streghe e del Liceo Artistico di Benevento, i quali hanno offerto i propri talenti in pubblico attraverso la preparazione di un buffet aperitivo e l'allestimento di una mostra di disegni. Un prezioso momento di inclusione e condivisione. I partecipanti hanno avuto la possibilità di scoprire il mondo dei sordi e la lingua dei segni. “strABILIanti” è la prima tappa di un percorso che tende a costruire reti di scambio e di informazioni, per favorire l’inclusione degli alunni sordi, garantire una reale integrazione sociale e inserire i giovani talenti nel mercato del lavoro.