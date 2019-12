Torna 'Natale a la Terra', viaggio tra gusto e tradizione Il 27 e 28 dicembre la degustazione organizzata dal professor Varricchio e Antonio Torzillo

Torna puntuale come ogni anno a San Giorgio La Molara, in provincia di Benevento, l'appuntamento con 'Natale a' la Terra'. Un evento tra storia, gusto e tradizione in programma il 27 e 28 dicembre. Nel suggestivo percorso allestito per la manifestazione sarà possibile partecipare alla degustazione organizzata dal professor Ettore Varricchio e da Antonio Torzillo.

L'occasione per valorizzare il territorio di San Giorgio La Molara e le sue eccellenze. Nel corso della kermesse, infatti, con inizio previsto alle ore 20 nella piazza Piccola si svolgerà l'evento dedicato al tema “Tartufo, Marchigiana, Miele, Olio, Mais quarantino” sempre a cura del professor Ettore Varricchio e di Antonio Torzillo di 'Terra mia tartufi e conserve'.

Ed ecco allora l'ottimo menù degustazioni con polenta di mais quarantino con fonduta di caciocavallo e tartufo; tagliata di Marchigiana con tartufo e olio extravergine Ortice; ricottina con miele di Sulla. Abbinamento dei vini, invece, a cura di Maria Grazia De Luca, sommelier Ais Benevento. Tutto pronto dunque per dare vita ad una kermesse sempre molto attesa, che ogni anno attira numerosi visitatori anche fuori provincia che potrà così degustare i prodotti tipici del territorio.