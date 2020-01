Nasce l’Istituto Storico del Sannio Telesino Ieri sera a Cerreto Sannita

Nei giorni scorsi si è tenuta, presso la sede della biblioteca del Sannio (Palazzo del Genio) in Cerreto Sannita, l’assemblea fondativa del neonato Istituto Storico del Sannio Telesino.

Il sodalizio nasce dall’esigenza di riunire gli studiosi di storia locale in una associazione che permetta di ‘quod colligere fonditur’, ovvero permettere a tutti di poter interagire nelle ricerche e nella organizzazione di eventi. L’istituto non è una associazione di tipo assembleare, ma di tipo inclusivo.

Pochi ma chiari e precisi gli scopi: Diffondere e sviluppare il logo ‘Sannio Telesino’ a difesa e divulgazione di una specificità territoriale e storica finora misconosciuta; collaborare alle linee editoriali della casa editrice Fiori di zucca con una collana di storia; ideare e realizzare in valle telesina un ‘Festival di storia locale’ coinvolgendo ogni anno paesi diversi ed associandoci un premio letterario. In tal modo lo studio della storia locale esce dai confini territoriali e si proietta a livello nazionale; creare una collana di saggi che racchiuda una storia della valle telesina, raggruppando le numerose testimonianze finora pubblicate e traendo dalla memoria ciò che finora non è emerso.

Sono soci fondatori i seguenti studiosi (suddivisi per città di provenienza): Alife (L. Di Cosmo), Caiazzo (P. Mandato), Caserta (A. Boiano), Castelvenere (P. Carlo, A. Martone, C. Orfeo), Cerreto Sannita (A. Santagata, A.F. Biondi, A. Ciarleglio, L. Morone), Cusano Mutri (V.A. Maturi), Faicchio (G.L. E V. Petrucci, W. Mattei), Frasso Telesino (L. D’amico), Guardia Sanframondi (S. Falato, A. Garofano, A. Morone), Morcone (A. Bettini, L. Piombo), Ponte (G. Corbo), Puglianello (A. Catarina, G. Polcaro), Roma (T. Selvaggio), L. Mieli, A. Bruno), San Lorenzo Maggiore (S.M. Suero), San Salvatore Telesino (E. E A. Bove), Santa Maria Capua Vetere (R. Cangiano), Solopaca (S. D’onofrio, M. Forgione, A. Iadonisi), Telese Terme (M. Selvaggio, L. Di Lello, A. Di Massa, C. Conte, G.M. Mele, M. Di Mezza).