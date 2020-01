Luci d'Artista, San Lorenzello splende di magia L'allestimento è in programma fino al 7 gennaio

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha voluto rispettare quella che è ormai diventata una tradizione: visitare il borgo di San Lorenzello che, anche quest'anno, per tutto il periodo delle Festività natalizie e di inizio anno, fino al 7 gennaio, è impreziosito dalle "Luci d'Artista" che si sviluppano per l'intero centro storico.

Di Maria ha voluto complimentarsi con il Sindaco, Antimo Lavorgna, e l'Amministrazione Comunale di San Lorenzello, per un progetto capace di costituire una ulteriore, straordinaria attrattiva, per questo centro sul fiume Titerno.

"Luci d'Artista”, ha dichiarato il Presidente della Provincia al termine della sua visita, “è una manifestazione che esalta la intrinseca bellezza del centro laurentino, uno dei borghi più belli d'Italia, in uno degli angoli paesaggistici più suggestivi del Paese intero, patria con la vicina Cerreto Sannita, dell'arte della ceramica. Il flusso di turisti sempre più intenso verso questo splendido angolo del Sannio costituisce, nello stesso tempo, una forte attrattiva ed un motivo in più per visitare ed amare anche l'intera provincia delle aree interne campane”.