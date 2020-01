Natale tra sorrisi e solidarietà, Parisi: "Bilancio positivo" "L'obiettivo era quello di regalare momenti di intrattenimento e aggregazione alla comunità"

"Si è chiusa con un successo di pubblico per lo spettacolo di trombonieri e sbandieratori e con l'entusiasmo dei più piccoli per l'arrivo della Befana la manifestazione Limatola Borgo del Natale". Così il sindaco del comune sannita, Domenico Parisi all'indomani degli eventi promossi in paese in occasione delle festività natalizie. Eventi, promossi dall'amministrazione in collaborazione con le associazioni del territorio e che sono terminati domenica con gli spettacoli e la proiezione del film “La Befana vien di notte”.

“Siamo soddisfatti – commenta il sindaco Domenico Parisi – di come le attività organizzate per le festività natalizie abbiano riscontrato il gradimento della cittadinanza che ha partecipato così numerosa a tutti gli appuntamenti”.

La manifestazione ha visto diversi appuntamenti all'insegna del Natale come Babbo Natale per i bambini in piazza, il trenino, la tombolata; della musica come il concerto a cura del maestro Antonio Barchetta; della solidarietà con il gran galà di beneficienza con prodotti tipici enogastronomici del borgo di Limatola; dell'intrattenimenro con la proiezione di film e della riscoperta delle tradizioni con “Cantanne Santo Sereviesto” (il brindisi a ritmo di musica in giro nella case del borgo il 31 dicembre).

“Il nostro obiettivo – conclude Parisi - era quello di regalare momenti di intrattenimento e aggregazione alla comunità e tutto ciò è stato possibile anche grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio che abbiamo voluto fortemente coinvolgere e rendere protagoniste”.