Incendi. Paduli vicina ai suoi connazionali in Australia Il sindaco Vessichelli: "Profondo legame e attaccamento a quella terra cara alla nostra comunità"

Il sindaco Domenico Vessichelli e l'amministrazione comunale di Paduli esprimono solidarietà e vicinanza al popolo australiano ed in particolare alla comunità italiana che vive ad Adelaide per la tragica situazione legata agli incendi che da settimane stanno distruggendo migliaia di ettari di territori e uccidendo miglia di animali.

Un vero e proprio disastro ambientale che ha anche provocato diverse vittime.

“Ad agosto – ricorda il primo cittadino - una rappresentanza della comunità italiana che vive ad Adelaide era stata a Paduli per la posa della prima pietra del monumento realizzato in onore dell'immigrazione in Australia e della pace tra i popoli”.

A gennaio del 2018 era stato invece il sindaco Vessichelli ad essere ricevuto in Adelaide dal governatore del sud Australia (nella foto). Un modo per testimoniare il profondo legame e l'attaccamento alle radici da parte di persone che non hanno mai reciso il cordone ombelicale con i luoghi di origine. “Una comunità – conclude il sindaco Vessichelli -, che spesso si è contraddistinta per opere benefiche a favore del Sannio e non solo, come in occasione dell'alluvione che colpì Benevento del 2015 e del terremoto nel centro dell'Italia”.