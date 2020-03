Covid 19, Apice organizza servizi per i cittadini Ritiro ricette, farmaci. Consegna spesa e trasporto infermi

Il comune di Apice, in collaborazione con l'associazione di Protezione civile P.A.-L.A.R.A.B.A, ha attivato per la propria comunità una serie di servizi rivolti alla categorie più deboli ed esposte al fine di fronteggiare l'emergenza COVID-19.

I servizi offerti sono:



RITIRO RICETTA DAL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA

RITIRO FARMACI E CONSEGNA A DOMICILIO

RISCOSSIONE DELL’IMPORTO RISULTANTE DALLO SCONTRINO FISCALE

RICEZIONE LISTA DELLA SPESA

RITIRO SPESA PRESSO IL PROPRIO NEGOZIANTE DI FIDUCIA

CONSEGNA DELLA SPESA A DOMICILIO

TRASPORTO PRESSO STRUTTURE SPECIALISTICHE

MISURA STRAORDINARIA DESTINATA AI CITTADINI:

DI FASCE DEBOLI;

OVER 65 CON GRAVI PROBLEMI DI SALUTE;

PERSONE INDIGENTI NON ASSISTITI DA FAMILIARI;

IN DIFFICOLTA’ ECONOMICHE MOTIVATE E CONSEGUENTI ALL’EMERGENZA COVID-19.

"In qualità di amministratori stiamo predisponendo tutto quanto necessario ad affrontare qualsiasi situazione di crisi ed emergenza, senza proclami, senza protagonismi e inutili sceneggiate ma con la responsabilità e la serietà che si richiede in momenti come questi." Queste le parole del Sindaco Angelo Pepe e dell'assessore alla politiche sociali Silvia Rosato. "Un grazie doveroso a tutti i cittadini per la collaborazione ed il rispetto delle disposizioni e a tutti gli operatori che stanno lavorando affinchè la macchina amministrativa e di protezione civili continui a funzionare senza intoppi, dai dipendenti comunali, al comando dei Vigili Urbani, al Comando dei Carabinieri." concludono gli amministratori del comune di Apice