Mascherine artigianali distribuite a Morcone La vicesindaco D'Afflitto: "Vince la solidarietà. Grazie alle imprese e anche alla minoranza"

“La diffusione del Covid-19 ha stravolto le nostre vite. Distanze di sicurezza e dispositivi di protezione individuale hanno preso il posto di saluti affettuosi, strette di mano, contatti sociali. Stiamo combattendo una “guerra” con un nemico invisibile che miete, però, vittime reali, tangibili, persone con storie, famiglie e affetti. Tuttavia, l’emergenza ha fatto vedere anche il volto di un'altra Italia, quello della solidarietà, dell’unione, della partecipazione. Un volto che anche Morcone non ha esitato a mostrare”. Così in una nota la vicesindaco di Morcone, Ester D'Aflitto vuole accendere i riflettori sul gesto solidale di una serie di aziende che hanno donato al Comune di Morcone numerose mascherine.

“Le notizie della scarsa disponibilità dei dispositivi di protezione individuale, hanno spinto alcune sartorie locali a mettere a disposizione della comunità in maniera gratuita e disinteressata delle mascherine artigianali formate da tre strati di cotone. Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale, grazie all’encomiabile lavoro dei volontari, ha provveduto a distribuire una prima fornitura alle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa. Per raggiungere anche le fasce più deboli e chi ha difficoltà ad uscire, i volontari della Protezione Civile hanno organizzato un servizio di consegna a domicilio non solo di mascherine, ma anche di medicinali e beni di prima necessità. Ad oggi sono state consegnate sul territorio più di 2500 mascherine, totale che comprende anche quelle messe a disposizione dal gruppo di minoranza “Morcone – Evoluzione 2.0”. Nei prossimi giorni, inoltre, ne verranno distribuite altre 1000 acquistate dal comune”.

Anche in una situazione così drammatica, Morcone ha saputo rispondere con la solidarietà – ha rimarcato D'Afflitto -. Tutto questo mi riempie il cuore di orgoglio e mi ha fa sentire ancora più fiera della comunità che ho il grande onore di rappresentare”.

Il vicesindaco poi conclude: “A nome dell’Amministrazione, voglio ringraziare tutte le aziende che hanno voluto devolvere alla comunità il loro tempo e la loro professionalità. Grazie alla “Dimar S.r.l.” della famiglia Di Fiore, alla “Ricci S.r.l.” di Vito Ricci, “Nuova Tessile Fiscante S.r.l.” di Vincenzo Fiscante, “Confezioni Romanello”di Maria Anna Prozzillo, alle lavanderie Lavanderia “Aquarius” di Raffaele Marino e “Mille bolle S.a.s.” di Anna Maria Di Mella e C.; grazie a tutte le attività commerciali che non si sono tirate indietro e hanno accettato la nostra proposta; grazie ai volontari, senza dei quali non sarebbe stata possibile la distribuzione. Infine, voglio ringraziare tutta la popolazione di Morcone, che sta rispondendo all’emergenza con grande senso civico e responsabilità, comportamenti che hanno accompagnato anche la distribuzione dei dispositivi. Siamo una piccola comunità dal cuore infinitamente grande. Insieme ce la faremo!”, ha poi concluso”.