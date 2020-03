Guasto rete idrica, rubinetti a secco a San Bartolomeo La Gesesa: "Riscontrata da poche ore una perdita, necessaria la chiusura del servizio"

"E' stata riscontrata da poche ore una grande perdita nel comune di Foiano di San Bartolomeo in Galdo. Si rende pertanto necessaria la chiusura notturna del servizio idrico dalle ore 14.30 fino ad ultimazione dei lavori, che si prevede nel tardo pomeriggio". A comunicarlo la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico precisando che: "Le zone interessate sono Rione Ianziti, Via Giuseppe Ungaretti, Via Giacomo leopardo, Via Giorgio De Chierico, Via Giovanni 23. Ci scusiamo per i disagi arrecati alle utenze, non derivanti alla nostra attività di gestione, e invitiamo gli utenti a seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla pagina facebook e sul nostro sito".