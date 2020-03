Al via la spesa sospesa anche a San Leucio del Sannio L'annuncio del consigliere comunale Roberto Paradiso

“In tempi di coronavirus non manca la solidarietà da parte dei cittadini e a San Leucio del Sannio”. Ad annunciare l'iniziativa di solidarietà rivolta alle persone bisognose è il consigliere di minoranza Roberto Paradiso, ex assessore all'Ambiente, Alto Calore, Attività Produttive e Commercio.

“Nessuno si salva solo”, è il monito dell'ingegnere Paradiso in prima linea presso i negozi di generi alimentari del piccolo Comune sannita. Un gesto di solidarietà per tutte le famiglie in difficoltà.