A Bonea banco alimentare extra per fronteggiare emergenza Stanziata la somma di 1500 euro, dal governo buoni spesa per 13mila euro

"Un banco alimentare extra per fronteggiare l'emergenza Coronavirus". È l'iniziativa promossa dal comune di Bonea che a tal fine "ha stanziato la somma di 1500 euro devolvendola alla Parrocchia di San Nicola di Bari ed alla società sportiva Asd Bonea United, soggetti che faranno da esecutori materiali della attività. Si tratta di un banco aimentare extra - spiegano dall'Ente - dal momento che l'Ente guidato dal Primo Cittadino Giampietro Roviezzo già attiva annualmente medesime attività. Per fronteggiare, tuttavia, la criticità extra determinatasi anche sul territorio di Bonea, la decisione di prevedere il nuovo momento. A tale progetto stanno collaborando anche imprenditori locali che hanno fornito sette quintali di pasta, sette quintali di sugo ed, ancora, ceci, piselli, fagioli, lenticchie, latte e biscotti. Già dalla prossima settimana verrà avviata la distribuzione con modalità e tempistiche che presto saranno dettagliate dalla Amministrazione cittadina. Intanto, sempre rimanendo sul fronte del supporto alla comunità, si segnala come Bonea abbia ricevuto dal Governo centrale buoni spesa per 13mila euro. Il valore dei singoli ticket sarà tarato in base alle richieste che andranno a sopraggiungere. Sì ipotizza, ad ora, un valore massimo di 300 euro. Intanto, nella giornata odierna, aderendo all'iniziativa nazionale è stata collocata bandiera a mezza asta all'esterno del Palazzo municipale in simbolico segno luttuoso per le vittime del Covid".