Covid-19, sanificazione a Frasso Telesino con Agricoltori Cia Amore: "Siamo a disposizione delle comunità e del territorio"

Il lavoro di sanificazione delle strade prosegue anche grazie al contributo degli agricoltori di Cia Campania, che in questi giorni oltre a garantire la continuità della filiera alimentare, offrono un’ulteriore testimonianza del loro impegno a servizio delle istituzioni e della popolazione.

Stasera, giovedì 2 aprile, gli agricoltori di Cia Campania metteranno a disposizione i loro trattori provvisti di atomizzatori per effettuare un intervento straordinario di sanificazione nel comune di Frasso Telesino. “Siamo a disposizione delle comunità e del territorio – afferma Raffaele Amore, presidente di Cia Benevento – perché ne siamo e ce ne sentiamo custodi. Le nostre aziende, così come tutti i comparti produttivi, stanno accusando un colpo durissimo. Ma non ci fermiamo diamo il nostro contributo laddove serve”.