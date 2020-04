Ricoverato a Pozzilli, salvavita arriva grazie ai carabinieri I militari della stazione di Paupisi hanno portato il farmaco alla struttura molisana

I Carabinieri della Stazione di Paupisi hanno consegnato un farmaco salvavita ad un residente del posto attualmente ricoverato al Neuromed di Pozzilli in provincia di Isernia.

I militari hanno ricevuto una richiesta da parte dei familiari e gli uomini del maresciallo Ignazio Abate si sono così attivati prontamente prelevando immediatamente il farmaco e provvedendo alla consegna ai loro colleghi del Comando Provinciale di Campobasso che a loro volta l’hanno fatta pervenire al personale sanitario del reparto in cui l’uomo è ricoverato.

Dunque non solo sorveglianza del territorio a tutela della sicurezza pubblica, ma anche servizio di vicinanza al cittadino.

Ed è quello offerto appunto quotidianamente dai carabinieri che intervengono su tutto il territorio offrendo aiuto alle persone in difficoltà. E sono tanti i cittadini che in questi giorni stanno ringraziando i carabinieri e tutte le forze dell’ordine per l’opera che stanno portando avanti in questo momento di emergenza. A ringraziare i carabinieri di Paupisi anche Anna e Giuseppe, familiari della persona ricoverata: “Un grazie particolare ai Carabinieri di Paupisi per la loro azione di solidarietà e sostegno nei nostri confronti, come famiglia, per aver fatto pervenire un farmaco salvavita ad un nostro congiunto ricoverato a Pozzilli”.