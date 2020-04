A Molinara pronta la graduatoria per i voucher Addabbo: "Tamponi negativi per l'anziana che era stata ricoverata al Rummo"

A Molinara è stata pubblicata la graduatoria dei beneficiari degli aiuti che il governo ha destinato ai Comuni. Il sindaco aveva autorizzato l'impegno di 13.840,66 euro omni comprensivo per il sostentamento alimentare per i cittadini e nuclei familiari in precaria condizione per la diffusione del virus COVID-19

Il sindaco di Molinara, Giuseppe Addabbo ringrazia pubblicamente Nicoletta Romano, responsabile del settore amministrativo economico e finanziario e servizi sociali dell'ente e il segretario comunale Pietro inglese “per la solerzia e la professionalità nel gestire gli atti particolari e delicati visto il momento che stiamo vivendo”.

Chiaro riferimento quello del sindaco Addabbo alle procedure per ottenere i voucher sociali da destinare ai cittadini in difficoltà che potranno con essi pagare la spesa presso i negozi del centro fortorino che hanno aderito agli aiuti governativi che sono stati trasferiti direttamente ai Comuni.

“Abbiamo cercato – spiega la fascia tricolore - di velocizzare il più possibile gli atti burocratici per l'approvazione di questa graduatoria per gli aventi diritto al buono spesa sociale. Tutto questo per dare un riscontro il prima possibile a quella fascia di popolazione che soffre in questo momento. Abbiamo cercato di agire con la massima trasparenza possibile utilizzando criteri pubblici e morali”.

E dalla sua pagina Facebook nelle scorse ore il sindaco di Molinara annuncia ai cittadini anche una notizia lieta in tempi bui: “L'anziana residente nella casa di riposo di Molinara, ricoverata sabato sera all'ospedale civile, è risultata negativa sia al primo che al secondo tampone effettuato. Così come sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati dall'asl, nella mattinata di ieri, a tutti gli operatori e ai pazienti della RSA di Molinara”.

“La presenza di queste due strutture – ha rimarcato addabbo sui social - sul nostro territorio è un motivo di orgoglio ma oggi causa questo stramaledetto virus e anche motivo di tanta tensione e preoccupazione”.

Il primo cittadino ringrazia poi “di cuore tutti gli operatori delle due strutture che stanno lavorando con una professionalità e attenzione davvero unica. A loro va la mia gratitudine è il mio apprezzamento, continuiamo così con questa accortezza e questa determinazione. Ognuno di noi deve portare il proprio contributo per vincere questa Battaglia, il sorriso di questa sera non deve far calare la giusta attenzione e concentrazione per vincere questa sfida. Un abbraccio a tutti”.