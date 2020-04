Quattro nuovi casi a Ceppaloni. Il sindaco scrive ai cittadini "Vi esorto a rispettare le regole: restate a casa il più possibile"

"Cari Concittadini, vi comunico che nella tarda serata di ieri sono stato informato dalle autorità sanitarie della presenza nel nostro Comune di quattro casi confermati al test COVID-19 (Coronavirus)".

Così il sindaco di Ceppaloni, Ettore De Blasio ha scritto ai suoi concittadini per renderli partecipi degli aumenti di casi nel territorio di Ceppaloni. Cinque persone positive in totale. quattro solo nelle ultime ore. Un aumento di casi che ha riguardato l'intero Sannio, così come comunicato dall'Asl (LEGGI QUI)

"Per i positivi, gestiti a domicilio, già in isolamento in attesa dei controlli da parte dell’ASL - ha scritto il primo cittadino -, sono state attivate le misure previste: ordinanza, vademecum predisposto dal comune con indicazione dei comportamenti a cui attenersi (raccolta dei rifiuti urbani). La notizia di oggi è la diretta conseguenza della situazione verificatasi nella casa di cura “Villa Margherita”, situazione che spero venga chiarita al più presto dalle competenti autorità, al fine di accertare se sono state messe in atto le procedure previste, in quello che all’orizzonte potrebbe profilarsi come un vero e proprio caso di attentato alla salute pubblica alla luce dei tanti positivi già accertati. Ai medici, agli infermieri ed agli operatori sanitari tutti, esprimo la mia gratitudine per l’impegno, la professionalità dimostrata nel fronteggiare questa epidemia. Un affettuoso abbraccio a nome mio e dall’intera comunità di Ceppaloni va ai positivi con l’augurio di una pronta guarigione".

Poi una raccomandazione: "vi esorto a rispettare le regole a partire da quella più importante: restate a casa il più possibile. La nostra salute deve avere la priorità su tutto! vi chiedo buonsenso, responsabilità, rispetto ed amore per sé stessi e per gli altri. Abbiate fiducia, presto potremmo tornare a stare insieme. Per qualunque esigenza contattatemi sono a vostra disposizione. Un saluto affettuoso Il vostro Sindaco Ettore De Blasio".