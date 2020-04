Paolisi zona rossa, il sindaco: "Misura dovuta" Un provvedimento che consentirà di garantire maggiore controllo del territorio

“Una misura dovuta in questo momento particolare visto l'aumento dei casi che si è avuto negli ultimi due giorni”. Così il sindaco di Paolisi, Umberto Maietta commenta il provvedimento del governatore Vincenzo De Luca che con il decreto approvato ieri sera ha di fatto “chiuso” il piccolo centro della Valle Caudina dove sono stati registrati 21 casi di positività al Coronavirus. Numeri che hanno portato il comune di Paolisi ad essere individuato come 'zona rossa'.

Da ieri sera, infatti, le forze di polizia presidiano gli ingressi e le uscite dal paese. Ma il primo cittadino inviata tutti ad accogliere serenamente il provvedimento che consentirà di garantire un maggior controllo del territorio: “Invito tutti i cittadini – ha commentato Maietta - a non vivere con particolari ansie questo momento, considerando che già tutti viviamo in quarantena. Sicuramente avremo misure più stringenti sugli spostamenti, ma questo ci consentirà di avere un maggior controllo del territorio e allo stesso tempo un maggior controllo sanitario ed è ciò che in questo momento è importante, anche per mappare bene la situazione dei contagi e quindi evitare conseguentemente il diffondersi dello stesso”.

Ma in attesa di avere un confronto con la Regione Campania e il governatore De Luca, il sindaco assicura: “Non ho avuto ancora modo di sentire il governatore ma spero di farlo nelle prossime ore. E' importante adesso fare una riunione con tutte le forze dell'ordine per provvedere anche alla chiusura delle strade secondarie e mettere in campo il servizio di sicurezza sul territorio. Aspettiamo gli esiti degli ultimi tamponi, che speriamo siano tutti negativi e dove ci sono delle criticità interverremo con nuovi tamponi per mappare tutta la situazione e tenerla sotto controllo”.