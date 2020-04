Covid-19, Pasquetta blindata a Torrecuso Il servizio di pattugliamento sarà intensificato anche il 25 aprile e il 1 maggio

Carabinieri della stazione di Paupisi, Polizia Municipale di Torrecuso e Protezione civile di Torrecuso insieme in questa giornata di Pasquetta. Nel comune di Torrecuso sono stati ulteriormente intensificati i controlli per l’emergenza Coronavirus con la predisposizione di mirate attività di prevenzione per assicurare il rispetto da

parte dei cittadini delle misure per il contenimento dei contagi da Covid-19.

"L’ obiettivo - viene evidenziato in una nota - è quello di scongiurare pericolosi assembramenti, scampagnate e spostamenti non giustificati da ragioni di stretta necessità. Infatti in questa giornata particolare c’è una capillare attività di sorveglianza del territorio e i controlli sull’osservanza delle prescrizioni e restrizioni: tutti gli svincoli che portano nel territorio torrecusano sono presidiati, in modo particolare quelli della Statale Telesina alla contrada Collepiano di Torrecuso. Non solo posti di blocco ma per la giornata di oggi, nonché per il 25 aprile e 1 maggio è stato rafforzato anche il servizio di pattugliamento".