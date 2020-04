Fragneto Monforte, a breve mascherine per grandi e piccini L'iniziativa del comune che ha ordinato anche dispositivi colorati per i più piccoli

Il Comune di Fragneto Monforte, con l'approssimarsi della "fase 2" che ci condurrà verso una lenta ripresa della vita quotidiana, ha provveduto ad acquistare 1.500 mascherine in cotone e lavabili. E' quanto comunicato in una nota dell'Ente che in merito evidenzia: "Abbiamo provveduto inoltre ad ordinare mascherine colorate destinate a tutti i bambini residenti nati dal 1novembre 2010 al 31 dicembre 2017. Sin dai primi giorni dell'emergenza sanitaria, i bambini ci stanno mandando molti disegni colmi di entusiasmo, colore e speranza che aprono davvero il cuore. Abbiamo deciso, quindi, di fare qualcosa appositamente per loro in maniera tale che quando saranno liberi di ritornare ad incontrare i propri amichetti, a frequentare il campetto ed il parco giochi, possano farlo portando un po' di colore e allegria nella nostra comunità. La distribuzione avrà inizio a partire dal 28 apriile e vedrà impegnatii nell'attvità di consegna a domicilio i consiglieri comnunali ed i responsabili del Centro Operativo Comunale".

Ma in vista della ripartenza viene precisato: "Anche nella fase 2 dovremo convivere col virus, perché non scomparirà. Dovremo immaginare una nuova modalità della nostra vita sociale, del nostro modello produttivo e della nostra organizzazione quotidiana che ci consenta di uscire dal blocco. Ma ci vorrà tempo e gradualità. Al momento quello che è evidente negli ultimi giorni le misure adottate dal governo e l'ossequiosa osservanza delel stesse da parte della popolazione, stanno dando qualche primo importante risultato. La direzione è quella giusta, ma guai a pensare che il nemico sia stato sconfitto".