San Leucio. Aiuti economici per le attività produttive Il sindaco Iannace illustra l'azione intrapresa

Continua l’azione a sostegno dell’intero tessuto socio-economico di San Leucio del Sannio, da parte dell'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Nascenzio Iannace.

“Sono stati certamente momenti difficili – dichiara Iannace – e proprio per questo abbiamo fatto tutto il possibile per essere concretamente dalla parte dei cittadini, delle attività produttive e dei professionisti sanleuciani. Proprio per questo voglio annunciare con immensa soddisfazione che, dopo l’approvazione del bilancio comunale, ci saranno certamente delle somme residue, in evidenza positiva, che utilizzeremo esclusivamente per aiutare ancora di più il territorio sanleuciano. L’obiettivo è quello di rendere il nostro paese ancor più sicuro e funzionale. Siamo schierati in prima linea per aiutare l’economica locale e tutti coloro che sono stati danneggiati dall’emergenza coronavirus”.

Il comunicato del primo cittadino fa riferimento a fondi residuarli che saranno gestiti su più fronti, come ci spiega sempre il sindaco. “Dopo un incontro tecnico con l’Assessore al Bilancio Giovanna Tozzi – prosegue Iannace –, che ringrazio per il minuzioso lavoro svolto, siamo riusciti a prevedere uno stanziamento considerevole a sostegno dell’economica locale. Stiamo parlando di 200.000 euro, con tutta probabilità 250.000 euro, che saranno impiegati per interventi sulla segnaletica stradale e la messa in sicurezza dei percorsi urbani, riconfigurazione delle aree gioco per bambini, video sorveglianza ed in generale per interventi diffusi su tutto il territorio comunale, senza tralasciare l’edilizia scolastica e lavori strutturali presso il cimitero comunale. Voglio rivolgere un forte ringraziamento personale a tutta l’Amministrazione comunale di San Leucio del Sannio per il grande e preciso lavoro svolto in un periodo certamente non facile. Un’Amministrazione cosciente dei contraccolpi che l’attuale crisi assesterà anche nei prossimi mesi alla nostra Comunità è un’Amministrazione pronta a mettere in campo misure concrete e non ipotesi. Aggiungo – ha chiuso il sindaco Iannace – che useremo una parte importante dei fondi per azzerare la tari a tutte le aziende ed ai professionisti che hanno tenuto le serrande abbassate ed in qualche modo le attività chiuse in questi mesi di pandemia. Quindi il tributo sarà annullato per il periodo di chiusura. E questo ci pare un grande segnale di apertura e sostegno. Ma non sarà l’unica iniziativa che abbiamo già pianificato. Voglio anche sottolineare che dal chiacchiericcio fisico e social non nasce nulla, solo polemiche inutili e sterili, che danneggiano ancor di più il nostro tessuto sociale. E chi le perpetra è un bastian contrario… Accettiamo certamente critiche costruttive, intrise di contenuti e soluzioni. Le chiacchiere le lasciamo volentieri agli altri che non mettono in campo alcuna soluzione per il nostro paese. Lavorare concretamente e seriamente, ‘rimboccandosi le maniche’ è l’unica cosa da fare. Mettersi a disposizione dei cittadini è stata ed è sempre la mia e nostra prerogativa principale. Come amministratori conosciamo bene le esigenze del territorio e posso assicurare a tutti che insieme ce la faremo”.