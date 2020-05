Riapre il cimitero di Calvi tra controlli e termoscanner FOTO il sindaco Rocco: " atteggiamento collaborativo e rispettoso delle norme da parte dei cittadini"

A Calvi, dopo l’intervento di sanificazione, avvenuto tramite una ditta specializzata giovedì scorso, e previa predisposizione di dispenser igienizzante per le mani sono state aperte al pubblico le due strutture cimiteriali comunali. Nelle giornate di sabato e domenica i cimiteri sono stati aperti al pubblico con l’accesso ad un numero massimo di 10 visitatori per volta per il Cimitero Capoluogo e di 7 per il cimitero Cubante, per la durata strettamente necessaria per la visita ai propri defunti. Tutti i visitatori hanno fatto accesso muniti di DPI, quali guanti e mascherine correttamente indossati, hanno mantenuto la distanza interpersonale minima di un metro e hanno, di conseguenza, evitato assembramenti.

“L’accesso - ha dichiarato il Sindaco di Calvi Armando Rocco - è avvenuto con un atteggiamento collaborativo e rispettoso delle norme da parte dei cittadini. Prima di ogni accesso sono stati effettuati controlli con l’ausilio di termometri ad infrarossi. ?Un ringraziamento particolare va rivolto al sig. Questore di Benevento, dott. Luigi Bonagura, al Vice Questore, dott. Vittorio Zampelli per aver previsto un accurato servizio di controllo sul nostro territorio comunale, avendo considerato sia la sua vastità che la prossimità all’Autostrada.Un grazie, infine, va rivolto a tutti voi, cari concittadini, per aver collaborato alla riuscita delle giornate, addivenendo presso le strutture cimiteriali con la necessaria prudenza, nel rispetto delle misure igienico-sanitarie e dell’Ordinanza Sindacale vigente”