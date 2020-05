Mercoledì 6 maggio interruzione idrica a San Giorgio la Molara Dalle 8.30 alle 11.30

Gesesa comunica che mercoledì prossimo, 6 maggio, ci sarà un'interrezione idrica per lavori di manutenzione sulla rete in località Orto dei Ciuffi, del comune di San Giorgio la Molara. Per lavori, dunque, rubinetti a secco dalle 8.30 alle 11.30 nelle seguenti zone: Località Spinete, Cesa Caracci, Basaleone, Roselli, San Lazzaro, S. Andrea. Gesesa si scusa per i disagi e "invitiamo gli utenti a seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sul nostro sito web gesesa.it. Ricordiamo, inoltre, che per Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde 800 51 17 17".