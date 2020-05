Casa per la Pace e Caritas diocesana lanciano Wi-Fi solidale L'iniziativa della Diocesi di Cerreto Sannita - Telese - Sant'Agata de' Goti

La Casa per la Pace “Don Tonino Bello” e la Caritas diocesana hanno voluto condividere l'idea dell'Istituto Comprensivo “J. F. Kennedy” di Cusano Mutri del Wi-Fi solidale. Con “Tutti connessi” può essere messa a disposizione la tua connessione per chi non ce l'ha. Sulle bacheche delle pagine facebook di ogni parrocchia sarà condivisa una locandina, dove sarà possibile scrivere il proprio indirizzo di abitazione, il proprio nome e recapito. Sul modulo, presente nella locandina, chi avrà bisogno di avere una connessione wireless, potrà scrivere il proprio nome e contatto nella colonna di destra; chi desidera mettere a disposizione la propria connessione, potrà scrivere il proprio contatto nella colonna di sinistra. Parte sempre da questo la forza della solidarietà, in questo caso dal mettere a disposizione la propria connessione per quanti non hanno la possibilità di averla. #chiciseparera