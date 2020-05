Canale Tiso a Limatola, al via lavori di manutenzione Ecco l'intervento previsto

"La Giunta regionale della Campania ha comunicato al comune di Limatola, dopo sopralluoghi congiunti effettuati nei mesi scorsi con il sindaco Domenico Parisi, il vicesindaco Pina D'Angelo ed il consigliere Roberto Vertucci, unitamente agli uffici tecnici comunali, il prossimo avvio di attività di manutenzione sul canale Tiso". E' quanto comunicato in una nota dell'Ente in cui viene precisato: "In particolare si interverrà - immediatamente ed in un primo step - con azioni di decespugliamento e di rimozione di sedimenti.

L'intervento restituirà una capacità di trasporto delle acque maggiormente adeguata. Quindi si provvederà anche al rinforzo dei margini mentre con una successiva azione verranno realizzati marciapiedi".

Soddisfazione viene espressa dal sindaco Parisi per l'iniziativa: "Il canale Tiso quanto alla sua conformazione si stacca dal fiume Isclero e, dopo aver percorso circa 1500 metri, si va a ricongiungere all'Isclero stesso. Nel suo tragitto lo stesso corre in prossimità della strada provinciale 119 in corrispondenza della contrada di Giardoni di Limatola. Nel tempo, il canale, che ricade nella competenza del Demanio idrico, si è riempito di vegetazione e di sedimenti, circostanza che ne ha ridotto la capacità di trasporto idraulica".