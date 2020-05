Screening Covid, nessun positivo a Paduli L'annuncio del sindaco Domenico Vessichelli dopo i 336 test e 9 tamponi effettuati

Nessun test con esito positivo al Covid 19 a Paduli. I 336 test rapidi e i nove tamponi successivi fatti a chi era risultato postivo, hanno dato esito definitivo negativo.

Ad annunciarlo è il sindaco di Paduli Domenico Vessichelli dopo che Venerdi scorso si era tenuta una giornata di screening sulla popolazione tramite i test sierologici che permettono di constatare l'eventuale presenza degli anticorpi IGG E IGM e quindi, verificare con discreta attendibilità se l'individuo ha contratto o meno il virus.

“Ritengo - scrive il sindaco Vessichelli ai suoi concittadini - che questa iniziativa sia stata di fondamentale importanza poiché avendo testato circa il 10% della popolazione padulese, ha permesso di constatare che in questi mesi il virus ha circolato tra noi e non si è diffuso in maniera esponenziale grazie al comportamento rigoroso che ognuno ha assunto. Nel ricordare, infine, che l'uso della mascherina è obbligatorio, raccomando di avere atteggiamenti scrupolosi, da oggi ognuno di noi avrà maggiore libertà di movimento e la responsabilità individuale sarà fondamentale per limitare il contagio” ha poi però rimarcato il primo cittadino di Paduli.