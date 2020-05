"Contro furti più telecamere e collaborazione con carabinieri" Ciabburri: "Chiederò a Prefetto, Questore e Comandante Carabinieri più rinforzi contro furti"

“Purtroppo continuano i furti in valle Telesina e nel comune di Cerreto Sannita. Dal 2018 ad oggi si registra un' evoluzione del problema nel nostro comune. Naturalmente va il mio personale #riconoscimento a tutte le forze dell'ordine che ogni giorno danno il massimo dell'impegno per tentare di arginare questo #fenomeno”.

Così in una nota Gianmariamichele Ciaburri di “Impegno x Cerreto Sannita”, accende i riflettori dopo gli ultimi episodi registrati tra Cerreto Sannita e Cusano Mutri.

“Certo – spiega Ciaburri - con uomini e mezzi limitati non si può pretendere di vincere una "guerra" verso gruppi criminali bene organizzati. Probabilmente nessuno sa – spiega l'esponente del gruppo Impegno x Cerreto Sannita - che il nostro territorio è sotto 'attacco' di bande che si spostano con auto di grossa cilindrata modificate per raggiungere velocemente un capo all'altro della Regione Campania fino ad arrivare in casi di necessità in Molise e nel basso Lazio. Criminali capaci di utilizzare armi da fuoco e sistemi tecnologici per disabilitare allarmi sofisticati... Insomma non ci troviamo di fronte a semplici ladri di polli. Detto ciò potremmo essere portati a pensare che non abbiamo alcun sistema di difesa rispetto a questa 'categoria' di ladri? Assolutamente no! La nostra difesa è la prevenzione e dotare il territorio cerretese di un sistema di videosorveglianza. Come cittadini, dobbiamo essere attenti a segnalare alle forze dell'ordine ogni movimento sospetto oltre a non diffondere in modo semplice le informazioni sulla nostra famiglia e soprattutto gli spostamenti. Cosa opportuna sarebbe installare presso la propria abitazione di un sistema di telecamere, utile a verificare chi accede al nostro domicilio quando siamo assenti, ed eventualmente lasciare sempre le luci accese durante la notte.

Insomma – conclude Ciaburri - piccoli accorgimenti che potrebbero fare desistere i ladri dal tentare di fare un furto presso la nostra residenza. Sicuramente il lavoro più importante deve essere svolto dalle forze dell'ordine (che già fanno) con una maggiore attenzione sul controllo delle persone che transitano all'interno del territorio comunale. Considerato che purtroppo gli uomini delle forze dell'ordine in campo sono insufficienti, nei prossimi giorni solleciterò il Prefetto, il Questore ed il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Benevento per ottenere un rinforzo di uomini e mezzi che siano di sostegno agli uomini già sul campo per effettuare un controllo capillare del territorio”.