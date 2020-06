Fratelli Liverini donano sanificatore al 118 di San Salvatore Il dispositivo all'ozono acquistato dalla famiglia proprietaria di Mangimi Liverini Spa di Telese

Per una realtà da mesi in prima linea nella battaglia contro il Sars-Cov-2 come il SAUT 118 di San Salvatore Telesino, l’igienizzazione e la sanificazione di mezzi e ambienti è una priorità.

Assume una valenza importantissima la donazione dei fratelli Filippo e Michele Liverini, titolari della Mangimi Liverini SpA di Telese Terme, che stamattina hanno donato al SAUT della Valle Telesina un generatore di ozono.

Il dispositivo è stato consegnato nella sede dell’azienda alla dottoressa Giovanna Franciosa, dirigente medico del 118 di San Salvatore Telesino che ha voluto ringraziare a nome di tutti gli operatori la famiglia Liverini per la donazione di un dispositivo grazie al quale sanificare i locali della sede e le ambulanze sarà più semplice ed efficace.

“A nome personale e di tutti gli operatori del 118 di San Salvatore Telesino – ha detto la dottoressa Franciosa – voglio ringraziare la famiglia Liverini la vicinanza e per l’importante gesto di solidarietà che ci permette di essere sempre pronti alle esigenze del territorio a favore dei soggetti che in questo particolare momento storico si trovano in situazione di disagio”.