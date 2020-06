Venerdì interruzione idrica a San Bartolomeo in Galdo Ecco le zone interessate

La Gesesa comunica che a causa di un intervento di manutenzione sulla rete idrica in Via Leonardo Bianchi, del Comune di San Bartolomeo in Galdo, sarà costretti a sospendere l'erogazione idrica dalle ore 8.30 alle ore 11.30 di venerdì 12 Giugno 2020, nelle seguenti zone: Via Leonardo bianchi e vicoli annessi; Via costa; Via orto della terra; Via Valfortore; Via torre; Via mulino; Via san rocco e via Nilo

Gesesa si scusa per i disagi, e ricorda che è sempre attivo h24 il nostro Call Center per la segnalazione di Emergenze e Guasti 800 51 17 17.