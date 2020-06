Giovedì sospensione idrica a Ponte e Castelpoto Gesesa: "Previsti lavori di manutenzione sulle reti"

"A causa di interventi di manutenzione programmati sulle reti del comune di Castelpoto e di Ponte, saremo costretti a sospendere l'erogazione idrica giovedì 18 giugno". A comunicarlo la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico precisando che "l'interruzione a Castelpoto è prevista dalle 9 alle ore 12 in via Togliatti , viale Europa ,via Del Milite Ignoto e via Visceglie. Nel comune di Ponte, dalle ore 9 alle 11 in Via Ripagallo, Via S. Benedetto,Via G. Ocone, Via Belvedere ,Via Puglia".