Grande perdita d'acqua a San Giorgio: disagi per utenti Perdita al serbatoio Erim . Gesesa: "Al lavoro"

Guasto idrico nel Sannio: ieri sera è stata riscontrata una grande perdita, sulla linea del Serbatoio Erim, del Comune di San Giorgio la Molara.

Gesesa però avverte: "I nostri tecnici sono già al lavoro per la riparazione del guasto ma, si è verificata già da ieri sera, una discontinuità nell’erogazione del servizio idrico, in tutto il centro urbano, che si protrarrà per tutta la mattinata di oggi, fino ad ultimazione dei lavori.

Ci scusiamo per i disagi arrecati alle utenze, non derivanti alla nostra attività di gestione, e invitiamo gli utenti a seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sul nostro sito web gesesa.it.

Ricordiamo, inoltre, che per Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde 800 51 17 17".