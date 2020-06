Interruzione idrica a S. Giorgio la Molara, ecco dove e quanda Gesesa: "Interruzione dovuta alla riduzione delle portate"

Al via da oggi a San Giorno la Molara l'interruzione idrica in diverse zone del comune a causa della riduzione delle portate di acqua. A comunicarlo la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico: “A causa di una evidente riduzione delle portate causata dal deficit fisiologico e da un eccessivo assorbimento in distribuzione sarà costretta, ad effettuare la chiusura diurna e notturna da oggi 25 giugno fino a data da destinarsi”.

Di seguito le zone e gli orari:

Centro urbano: Chiusura dalle ore 20 alle ore 6 del mattino successivo;

Zona serbatoio Faitillo (contrada Crocelle e contrada Serra Mastro Giorgio);

Chiusura dalle ore 19 alle ore 5 del mattino successivo

Zona Macchiamusia e contrada centrale;

Chiusura 15 giorni e riapertura fornitura di 2 giorni;

Zona Serbatoio Capobianca -parte di contrada Basaleone

Chiusura 7 giorni e riapertura fornitura di 2 giorni;

Zona Serbatoio San Pietro 2, Santoianni, Terrazzeta e Cerracchio

Chiusura dalle 23 alle ore 5 del mattino successivo;

Zona Orto dei Ciuffi (contrade Spinete, Basaleone, San Lazzaro e Roselli)

Chiusura dalle 18 alle ore 6 del mattino successivo.