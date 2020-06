Dopo lockdown S. Giorgio la Molara festeggia la sua centenaria Questa mattina nella casa comunale la cerimonia per il compleanno di Grazia Libera De Vizio

Cento rose rosse, una targa ricordo e l'immancabile atto di nascita. E così oggi il Municipio di San Giorgio la Molara, nel Sannio, è rimasto aperto per festeggiare Grazia Libera De Vizio nel giorno del suo centesimo compleanno. Una ricorrenza importante da celebrare tra l'affetto dei parenti. Ad accoglierla il sindaco di San Giorgio la Molara, Nicola De Vizio.

Nella sala al piano terra allestita per l'occasione il taglio della torta per spegnere le candeline al fianco dei nipoti, anche di quelli che si sono collegati in video chiamata poiché ancora al Nord. Una mattinata insomma ricca di emozioni non solo per 'zì Graziuccia' - come tutti amano chiamarla - ma anche per l'intera comunità.

Un evento che dopo mesi di restrizioni a causa dell'emergenza Coronavirus assume un significato ancor più profondo. “Per noi è motivo di orgoglio poterla festeggiare”, ha commentato il primo cittadino di San Giorgio la Molara ribadendo l'importanza per un piccolo comune di “conservare la memoria storica del territorio e nel nostro paese ci sono diverse persone che si apprestano a tagliare questo traguardo. Quando le abbiamo chiesto di andare a casa sua per fare la festa è stata lei a chiedere di venire in comune proprio per dare un segnale di apertura, di positività dopo questo periodo in cui tutti siamo stati in casa a causa del Covid. Sicuramente una grande emozione. Siamo stati chiusi in casa – ci ha detto – voglio dare un segnale positivo a tutta la cittadinanza. In questo comune - ha aggiunto il primo cittadino - non abbiamo avuto casi di positività al Covid, ma siamo stati molto attenti a rispettare tutte le disposizioni ed ora siamo pronti a riprendere pian piano con la normalità. Ed oggi siamo contenti di poter fare questa piccola festa, rispettando le normative vigenti, per celebrare il suo compleanno”.

Giornata all'insegna delle emozioni, ma anche di speranza per il futuro. Sono stati i figli a ricordare le “tante difficoltà affrontate dalla sua generazione, difficoltà che insegnano a guardare al domani con speranza”. E così anche aver potuto festeggiare il compleanno nella casa comunale “diventa un momento di condivisione per l'intera comunità dopo un periodo non certo semplice per imparare a gestire le difficoltà del momento ma senza fermarsi e guardare oltre perché c'è sempre la speranza che le cose vadano meglio”. Figli, nipoti e amici emozionati di poter onorare la signora Grazia Libera in questa giornata: “Festeggiare in una sede istituzionale veramente vuole dare una speranza a tutti. Non perdersi mai d'animo è stato proprio uno dei suoi insegnamenti”. E cosi la giornata è trascorsa tra sorrisi, dolci e candeline da spegnere al fianco dei nipoti.