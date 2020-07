Valle Vitulanese, rubinetti a singhiozzo: ecco dove e quando Interruzione idrica a causa di un guasto alla centrale di Santo Stefano a Vitulano

"Interruzione idrica per un guasto alla centrale di Santo Stefano in Valle Vitulanese". A comunicarlo la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico.

In particolare, la Gesesa precisa che "a causa di un guasto alla centrale di Santo Stefano del Comune di Vitulano, potranno verificarsi dei disservizi nell'erogazione per l'intera giornata nei comuni di Vitulano, Foglianise e Tocco Caudio.I nostri tecnici sono già a lavoro per la riparazione". L'azienda pertanto ricorda che resta sempre attivo il numero verde a cui è possibile rivolgersi per emergenze e guasti.