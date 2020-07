Interruzione idrica a causa di una perdita a Ponte Le zone interessate sono: località Colli, Ferrarisi e zona Castellucci

Gesesa comunica che a causa di una forte perdita che determina assorbimenti anomali in rete. Per questo motivo la società accisa gli utenti che "potranno verificarsi disservizi nell’erogazione idrica nel comune di Ponte. Le zone interessate sono: località Colli, Ferrarisi e zona Castellucci. I nostri tecnici sono intervenuti per verificare l’entità della perdita e provvedere alla riparazione. Ricordiamo che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde 800511717, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare. Tutti gli aggiornamenti sull’emergenza idrica e interruzioni improvvise a causa di guasti sono presenti sulla nostra pagina Facebook".