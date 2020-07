Bucciano: cure termali per gli over 65 L'amministrazione propone il "ristoro salutare"

L’amministrazione comunale di Bucciano, nell’ambito della programmazione degli interventi di carattere sociale e di aiuto ai cittadini, organizza e promuove anche quest’anno, il servizio di cure termali per un periodo di dodici giorni, presso la struttura “A. Minieri” di Telese Terme.

Del ciclo di cure terapeutiche, ne potrà usufruire un numero massimo di cinquanta cittadini, di età non inferiori ai 65 anni.

Il servizio, prenderà il via il 31 agosto prossimo, fino al 12 settembre.

Gli aventi diritto, usufruiranno del trasporto gratuito in pullman.

Il tutto, avverrà seguendo le norme antiCovid19.

Il programma, benchè finalizzato alla cura delle diverse patologie, si propone di coniugare l’aspetto sanitario con quello ludico, con la finalità di creare momenti di piacevole aggregazione.

La visita medica preventiva, sarà effettuata a cura del personale sanitario, presso la struttura stessa nel primo giorno di inizio ciclo.

I cittadini interessati, dovranno presentare richiesta di partecipazione, scaricabile dal sito istituzionale del comune (www.comune.bucciano.it) oppure ritirando la stessa presso l’ufficio dei Servizi Sociali, allegando la prescrizione medica, fotocopia del documento di riconoscimento e la tessera sanitaria.

Tutta la documentazione, dovrà essere consegnata all’ufficio dei Servizi Sociali entro e non oltre il 5 agosto prossimo.

Soddisfazione, è stata espressa dall’amministrazione comunale guidata da Domenico Matera.

“Anche quest’anno, garantiremo ad un buon numero di nostri concittadini, il “ristoro salutare” presso la struttura termale di Telese Terme – fanno sapere dalla casa comunale - . La nostra amministrazione, da sempre attenta ai bisogni dei cittadini, nonostante il periodo particolare dovuto alle tante restrizioni causa Covid, non ha voluto rinunciare a questo servizio. Per noi, il miglioramento della qualità della vita – prosegue la nota – resta al primo posto. Il servizio verrà garantito ed effettuato nel pieno rispetto delle normative antiCovid. È la politica del fare, che da sempre contraddistingue l’operato della amministrazione di cui mi onoro di far parte – conclude la nota– che continuerà ad essere la nostra trebisonda. Ogni giorno, proviamo a dare risposte concrete ai nostri concittadini, la cui serenità e tranquillità, costituisce la vera essenza del nostro agire”.