A San Leucio, test sierologici per alunni e docenti Lo screening disposto dall'amministrazione comunale

Siglato un accordo che prevede lo screening con test sierologico per gli alunni, il personale Docente e ATA dell’IC Settembrini e specificamente per il plesso di San Leucio del Sannio. A comunicarlo l'amministrazione comunale che ha affidato al Consorzio Sannio Tech di Apollosa l'avvio dello screening per le scuole.

“Nelle scorse ore – ha dichiarato il primo cittadino – insieme all’assessore Gaetano Varricchio abbiamo deciso di monitorare più approfonditamente l’aumento dei casi di contagio da coronavirus, a livello nazionale e regionale. A seguito di ciò abbiamo deciso di procedere al tampone faringeo per garantire il lavoro in sicurezza di tutta la struttura comunale, e non solo. Al tampone sono stati sottoposti sia gli amministratori che tutti i dipendenti comunali. Nel prossimi giorni, come da intesa siglata con il Consorzio Sannio Tech, grazie alla cordiale e pronta collaborazione del dottor Porcaro, effettueremo il test sierologico a tutti gli alunni, al corpo docente e al personale ATA e di Segreteria del plesso scolastico di San Leucio del Sannio. Tengo a sottolineare con forza che il personale del Consorzio Sannio Tech è altamente qualificato e rappresenta un polo di eccellenza per quanto riguarda questo genere di screening e non solo. Il nostro primo obiettivo è quello di contrastare, soprattutto con la prevenzione, la diffusione del coronavirus. Insieme ce la faremo”. Ed infine, viene precisato: "Sarà il Comune in accordo con il Consorzio Sannio Tech e la dirigente scolastico dell’IC Settembrini, Rosa Tangredi ad indicare modalità e tempi per l’effettuazione dei test, nei prossimi giorni".