Telese Terme. La torre in rosa, simbolo per tutte le donne Campagna Nastro Rosa: "la nostra salute è il bene più prezioso”

Dopo le due giornate FAI promosse dalla consigliera con delega ai Beni Archeologici, Storici e Monumentali, Lorenza Di Lello in collaborazione con la Pro loco Telesia, la Torre, uno dei simboli di Telese Terme, è stata illuminata di rosa per il mese della prevenzione del tumore al seno su iniziativa dell'assessora alle Pari opportunità Filomena Di Mezza.

“Due eventi importanti, come mai era avvenuto – spiega la consigliera Di Lello -, si sono fusi in un simbolico accordo: la Torre longobardo-normanna e il mese della prevenzione per i tumori. L’iniziativa nasce dal desiderio di sensibilizzare e rendere partecipi tutti, sia sul tema della valorizzazione del nostro patrimonio archeologico, caro e importante, e che vorremmo fosse ricordato e conservato intatto per le generazioni future; sia sul tema della prevenzione. Illuminare di rosa il nostro principale monumento vuole rafforzare il messaggio della Campagna Nastro Rosa: la nostra salute è il bene più prezioso”.

“Quest'anno è stato impossibile promuovere la Pink Race ed il consueto screening che si svolge in collaborazione con la Casa di cura Gepos – dettaglia l’assessora Filomena Di Mezza -. Ho contattato la dottoressa Marcella De Vizia che ha dato la disponibilità a promuovere screening gratuiti ma le limitazioni imposte dai protocolli covid, poi, ci hanno fatto desistere e rinviare il tutto. Volevamo comunque testimoniare l’attenzione nei confronti della salute delle donne ed è nata l’idea della torre in rosa. Illuminare la torre – aggiunge l’assessora - che è uno dei simboli della nostra Comunità, tanto da essere stata inserita nel nuovo Gonfalone, è un modo per rimarcare l’importanza della prevenzione che non può e non deve essere abbandonata, anche in un momento storico come questo che stiamo vivendo, in piena pandemia. La Asl – conclude Di Mezza - attiverà delle giornate dedicate che verranno comunicate dalla stessa azienda”.

Grande la sensibilità del sindaco di Telese Terme nei confronti della salute delle donne e della cultura della prevenzione. Giovanni Caporaso guida una amministrazione dove la parità di genere è una realtà, nei numeri. “La nostra amministrazione sarà sempre attenta ai bisogni delle donne – dichiara il sindaco Caporaso -, promuovendo quel processo culturale che vede nella valorizzazione delle differenze e quindi anche quella di genere un punto qualificante ed una risorsa per il bene comune. Ringrazio la consigliera Di Lello e l’assessora Di Mezza per avere, con questa iniziativa, idealmente colorato di rosa il cielo della nostra Telese”.