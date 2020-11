Anche oggi rubinetti a singhiozzio La Gesesa: "Continua per tutta la giornata di oggi l'irregolarità del servizio idrico"

"Per tutta la giornata odierna si potranno verificare delle irregolarità nell'erogazione del servizio idrico, a causa dell'improvvisa riduzione delle portate comunicata ieri, per tutto il centro urbano del comune di Frasso Telesino". A comunicarlo la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idroco che in una nota "invitamo a seguire tutti gli aggiornamenti sulla pagina social", quindi ricorda che "per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito".