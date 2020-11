Covid. A Pago Veiano screening collettivo Il primo cittadino De Ieso: obiettivo tutelare la salute

"Un'altra grande prova di serietà e di senso civico da parte di tanti cittadini Pagoveianesi. Questa mattina, composti e ordinati in fila per sottoporsi ad uno screening collettivo, per verificare le proprie condizioni di salute e dire no al virus Covid19".

E' quanto scrive il sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso dove, come in numerosi altro centri del Sannio, l'amministrazione comunale ha proposto screening sulla popolazione per la prevenzione dei contagi.

"Il primo interesse, il più importante è la salute - scrive ancora De Ieso - e noi vogliamo tutelarla in tutti i modi consentiti e possibili".