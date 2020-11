Ruggiero: "Politiche sociali: non pagheremo quote ambito B5" Il sindaco di Foiano, a nome anche degli altri colleghi:" Serve chiarimento vero sui fondi"

"Non pagheremo le nostre quote". E' un messaggio perentorio quello di Giuseppe Ruggiero, sindaco di Foiano che parla a nome anche degli altri colleghi dell'area, all'indirizzo dell'ente capofila dell'ambito B5, Morcone: "Occorre un chiarimento vero è non di facciata. Lo chiediamo in sei Amministrazioni che sono estremamente critiche sulla gestione dell'Ambito B5 da parte del Comune di Morcone. L'Amministrazione di Foiano di Val Fortore, farà fronte comune insieme a quelle di Reino, Montefalcone di Val Fortore, Castelvetere di Val Fortore, Baselice e Molinara, evidenziando come l'Ambito debba attualmente ancora spendere il 40% della terza annualità del terzo Piano Sociale Regionale 2016/2018, a fronte di un pagamento delle quote dei comuni attualmente fermo al 95%. Nonostante questo dato l'Ente Capofila, Comune di Morcone, invece di aprire una discussione sull'efficacia delle politiche sociali del nostro ambito, ha chiesto a tutti i Comuni addirittura la relativa quota di compartecipazione per la prima e la seconda annualità del 4 piano sociale regionale (2019 e 2020). Insieme con Andrea Cormano delegato di Baselice, Giuseppe Addabbo Sindaco di Molinara e Antonio Calzone Sindaco di Reino, abbiamo elaborato un documento in cui si è deciso di non versare le future quote di compartecipazioni fino a quando non avremo un incontro, in presenza, chiarificatore delle modalità e dei tempi con cui vengono impegnati e spesi i fondi dell'ambito B5, e successivamente erogati e garantiti i relativi servizi".