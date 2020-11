Palazzo D'Apice, avviati i sondaggi geologici L'intervento di riqualificazione della struttura nel centro storico del paese

“Sono iniziate le attività tecniche propedeutiche alla predisposizione del progetto esecutivo avente ad oggetto la riqualificazione della struttura sede di Palazzo D'Apice”. A comunicarlo il comune di Bonea, guidato dal sindaco Roviezzo, dove in settimana “sono stati avviati i sondaggi di tipo geologico”. L'intervento prevede un importo complessivo di circa 208mila euro.

“Palazzo D'Apice, struttura presente nel centro storico cittadino - viene evidenziato in una nota dell'Ente - rappresenta uno dei riferimenti infrastrutturali di maggior pregio. La struttura era stata donato alla comunità vincolando, tuttavia, la validità giuridica dell'atto successorio ad una destinazione che fosse a pro dell'infanzia. Il plesso, che sempre come da indicazioni testamentarie fu gestito ed è nella titolarità di una fondazione ad hoc costituitasi, fino all'anno 1993 ebbe ad ospitare l'asilo delle 'Pie Filippine' fino al 2000, invece, ebbe a fungere da oratorio. Poi, la dichiarazione di inagibilità e lo stato di abbandono in cui ha versato l'edificio nell'ultimo ventennio”. Di qui la predisposizione dell'intervento nell'ambito del più ampio programma di recupero urbanistico della cittadina e di efficientamento dei servizi”.

"Recuperiamo quello che è tassello del nostro patrimonio, della nostra storia - commenta il giovane primo cittadino - la fondazione proprietaria, statutariamente facente capo all'amministratore parrocchiale, farà ottimo uso realizzando un nuovo servizio per la nostra Comunità e per i piccoli della nostra cittadina".