"Creiamo il Natale": concorso di presepi e alberi a Paupisi L'iniziativa della Pro Loco del presidente Dario Orsillo

All’interno del progetto natalizio “Una Luce di Speranza per Paupisi” promosso dal Comune e dalla Pro loco di Paupisi rientra anche l’iniziativa “Creiamo il Natale”, concorso di presepi ed alberi. A presentare il concorso e’ il Presidente della Pro Loco paupisana Dario Orsillo:

“In un’emergenza come quella che stiamo vivendo per la pandemia di COVID-19, la paura della situazione nuova, inattesa e potenzialmente dannosa per la salute nostra e per quella dei nostri famigliari, una crisi economica che sta colpendo le attività e le nostre certezze e la necessità di una condizione di isolamento sociale comportano una inevitabile sensazione di malessere interiore. Non possiamo, però, - aggiunge Orsillo - permettere che Il Natale 2020 la festa a nostro avviso più bella dell'anno venga spazzata via dalla paura e dalle preoccupazioni. Bisogna cercare, per quanto possibile, reagire e incoraggiare per contrastare lo stato di incertezza e di disagio che stiamo vivendo. Certamente non riusciremo a vivere un Natale come gli altri anni ma la Pro Loco di Paupisi insieme al Comune non vogliono cancellare del tutto l'atmosfera magica del Natale promuovendo una serie di iniziative che stiamo presentando da qualche giorno e che hanno come sfondo lo scopo sociale di rappresentare un motivo di "speranza" e di "fiducia" con cui guardare al futuro di Paupisi e del mondo intero rispettando comunque le norme anti-covid. “Creiamo il Natale” - spiega Dario Orsillo - è un concorso di presepi e di alberi che ha lo scopo di invogliare tutti i cittadini di Paupisi a realizzare nelle proprie case un piccolo presepe o un albero addobbato con luci e decorazioni varie simboli per eccellenza del Santo Natale.

La partecipazione al concorso è gratuita. Basta semplicemente realizzare un presepe o un albero di Natale, scattare una foto del proprio lavoro e postarla sulla pagina facebook "Sei di paupisi se" dall'8 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Le foto del presepio e dell'albero di Natale che otterranno più like (ovvero più mi piace) su tale pagina entro le ore 12:00 del 6 gennaio 2021 - conclude Orsillo - saranno premiati con una targa ricordo. Buona fortuna a tutti! Partecipiamo numerosi”