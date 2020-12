Molinara, domani l'installazione del defibrillatore comunale L'iniziativa in via Regina Margherita nei pressi della nuova sede della farmacia

Un defibrillatore comunale DAE verrà inaugurato domani, mercoledì 9 dicembre, davanti alla nuova sede della Farmacia Cicchiello in via Regina Margherita, a Molinara. Ad annunciarlo l'amministrazione comunale guidata dal sindaco, Giuseppe Addabbo che in merito evidenzia: "La presenza del dispositivo sarà segnalata da una teca ben visibile e facilmente apribile al bisogno. Si tratta di un dispositivo di importanza fondamentale in caso di arresto cardiaco, proposto e voluto dall'Amministrazione comunale, con la collaborazione della locale farmacia. L'idea di dotare il comune di un defibrillatore ha l'obiettivo di assicurare un solerte intervento 24 ore su 24".

“Con un piccolo, ma fondamentale segno di attenzione - commenta il primo cittadino - quale l'acquisto e la collocazione di un defibrillatore, abbiamo voluto assicurare ai nostri concittadini o a quanti si recano nel nostro paese, soprattutto durante il periodo estivo ricco sempre di attività e di manifestazioni, una maggiore prontezza di intervento in caso di un malore improvviso come l'arresto cardiaco”.